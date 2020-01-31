Ежегодно Хорватию посещают около 21 млн туристов, правда, из России приезжают пока чуть больше 150 тысяч. Тем не менее Загреб хотел бы привлечь больше российских отдыхающих, причём не только в летний сезон. О том, как страна планирует упрощать россиянам доступ к визам, что может предложить помимо моря и пляжей и каких отелей там больше всего, в интервью NEWS.ru рассказал заместитель министра туризма Хорватии Тончи Главина.

— У российских туристов пользуется особой популярностью соседняя с вашей страна — Черногория. Во многом потому, что у неё существует безвизовый режим с РФ. Планирует ли Хорватия упрощать получение виз для россиян?

— Надо понимать, что Хорватия — член Евросоюза. Поэтому в этом плане мы не можем устанавливать политику, отличную от других стран объединения. Но могу сказать, что с годами посещать Хорватию гостям из России стало проще, потому что шенгенская виза теперь открывает въезд в нашу страну. Большинство туристов в Хорватии приезжают именно по этому типу визы. Кроме того, в течение полутора, максимум двух лет мы войдём в Шенгенскую зону (в данный момент виза, выданная Хорватией, позволяет посещать только Хорватию, Болгарию, Кипр и Румынию. — NEWS.ru). У нас уже сейчас есть 19 визовых центров, а заявку можно подать по почте, не обязательно присутствовать лично, так что получить визу российским туристам становится всё проще и проще. Но вы правы, в плане виз нас никогда нельзя будет сравнить с Черногорией и любой другой страной, которая не входит в Евросоюз, — мы обязаны следовать общим регуляторам.

— Планирует ли Хорватия открывать новые визовые центры в российских регионах?

— Да, мы обсуждали этот вопрос (на конференции «День Хорватского туризма в России» 30 января. — NEWS.ru). Наше министерство иностранных дел и посольство в Москве в данный момент работают над этим вопросом, оценивают российский рынок. Финальное решение ещё не принято, но летний сезон приближается, и мы постараемся ответить на запросы рынка до его наступления. Однако хочу ещё раз напомнить, что визу в Хорватию можно получить и по почте.

— На какой сегмент туризма ориентируется Хорватия: люксовый или доступный?

— И на тот, и на другой. Более 50% рынка жилья для туристов в Хорватии занимают так называемые гостевые дома, съёмные квартиры, пансионы. Большинство из них вполне доступны, то есть входят в сегмент трёхзвёздочных отелей. Но около 50% отелей в Хорватии имеют четыре звезды, и относительно небольшой процент — пять звёзд. В последнее время правительство пытается с помощью рыночных механизмов повлиять на инвесторов с тем, чтобы они вкладывались в дорогой сегмент: четыре и пять звёзд. У нас уже достаточно трёхзвёздочных отелей.

Wolfgang Weinhäupl/Global Look Press

— Не все российские туристы говорят по-английски, поэтому для многих из них важно, чтобы в стране, в которой они отдыхают, был распространён русский язык. Можно ли сказать это о Хорватии?

— Большинство хорватов, конечно, не говорят по-русски. Но отели и туристические агентства, которые работают с российским рынком, очень хорошо подготовлены к этому, их сотрудники обучены языку. Для хорватских туристических агентств российский рынок очень важен, многие из них имеют представительства в вашей стране, поэтому в хорватской туристической индустрии растёт число тех, кто говорит по-русски.

— В России Хорватия ассоциируется, прежде всего, с пляжным отдыхом. Какие ещё туристические направления существуют в вашей стране?

— Мы уделяем особое внимание развитию около десяти новых туристических продуктов, которые позволят Хорватии стать круглогодичным туристическим направлением. Это гастрономический и винный туризм, агротуризм, велосипедное, спортивное, медицинское и другие направления. Все они выходят за пределы отдыха на береговой линии. И благодаря усилиям нашего правительства внесезонный туризм растёт более, чем на 30% в год, опережая другие направления. Континентальный туризм — это наш ответ переполненности береговой линии в летний сезон.

— Как известно, Хорватию при населении 4 млн человек каждый год посещают около 21 млн туристов, это огромные цифры для такой маленькой страны. Не боитесь ли вы, что туристы повредят местной культуре и окружающей среде? Планируете ли вводить ограничения для гостей страны по примеру Бельгии и Нидерландов?

— Устойчивое развитие — один из приоритетов хорватской туристической индустрии. К счастью, у нас пока нет таких проблем, как у стран, которые вы упомянули, разве что в Дубровнике: пару лет назад мы запустили программу «Уважайте Дубровник», которая ограничивает количество туристов, посещающих определённые части города. Мы также проводим исследования, в том числе в рамках Евросоюза, чтобы отслеживать последствия туризма на определённых направлениях.