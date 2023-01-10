Телеканал «Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах

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Телеканал «Дождь» (признан в России иностранным агентом) получил лицензию на вещание в Нидерландах. Об этом сообщает голландский регулятор Commissariaat voor de Media. Соответствующее решение было опубликовано 22 декабря.

Commissariaat voor de Media выдал разрешение TVR Studios B.V. на предоставление услуг коммерческого телевизионного вещания в качестве коммерческого медиаучреждения через телеканал «Дождь», — говорится в сообщении.

6 декабря председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш сообщил о том, что госорган решил аннулировать лицензию «Дождя». По его словам, это решение было принято в связи с «угрозой национальной безопасности и общественному порядку». После решения Латвии вещание «Дождя» прекратили и в Литве. Вещание канала прекратилось 8 декабря.

Позднее глава Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) республики Майра Розе заявила, что аннулированная властями Латвии лицензия телеканала «Дождь» не означает, что рабочие визы его сотрудников тоже должны быть аннулированы.

В декабре также Роскомнадзор ограничил доступ к сайту tvrain.tv на постоянной основе. Причиной послужило многократное размещение запрещенного контента, в том числе недостоверной информации о спецоперации. Ранее РКН заблокировал новый интернет-портал телеканала «Дождь».