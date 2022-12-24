Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Дождя» на постоянной основе

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту tvrain.tv на постоянной основе, сообщило ведомство в разговоре с РИА Новости. Причиной для блокировки, как указал РКН, послужило многократное размещение запрещенного контента, связанного с СВО на Украине. Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал новый интернет-портал телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

На основании закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» доступ к информационному ресурсу tvrain.tv ограничен на постоянной основе в связи с неоднократным размещением запрещенного контента, — сказано в сообщении.

6 декабря председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш сообщил о том, что госорган решил аннулировать лицензию «Дождя». По его словам, это решение было принято в связи с «угрозой национальной безопасности и общественному порядку». После решения Латвии вещание «Дождя» прекратили и в Литве. Вещание канала прекратилось 8 декабря.

Позднее глава Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) республики Майра Розе заявила, что аннулированная властями Латвии лицензия телеканала «Дождь» не означает, что рабочие визы его сотрудников тоже должны быть аннулированы. Она подчеркнула, что ведомство ожидает от руководства ресурса разъяснения, чем будут заниматься его работники.