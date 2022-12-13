Аннулированная властями Латвии лицензия телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) не означает, что рабочие визы его сотрудников тоже должны быть аннулированы, заявила глава Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) республики Майра Розе. В разговоре с изданием Rus.LSM она подчеркнула, что ведомство ожидает от руководства ресурса разъяснения, чем будут заниматься его работники.
Телеканалу выдали 13 виз. Цель была — обеспечить вещание телеканала. Среди получателей есть режиссеры, операторы, другие сотрудники. Поэтому сейчас, когда лицензия аннулирована, надо понять, сохранилась ли цель выдачи виз, — заявила Розе.
Она добавила, что «слышала» о планах «Дождя» продолжить снимать контент на YouTube и выкладывать видео на своем канале. По словам Розе, это тоже является «в каком-то смысле» созданием передач. В связи с этим, как пояснила глава управления, начальство телеканала должно подробно разъяснить, чем конкретно будут заниматься его сотрудники.
Поэтому мы написали этой компании, отправили вопросы о каждом человеке — пусть дадут пояснения, чем будет заниматься человек и сохраняется ли изначальная цель получения визы, — отметила Розе.
Ранее с «Дождя» был уволен ведущий Алексей Коростелев. Он заявил о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами». Об отстранении журналиста от работы сообщила его коллега Екатерина Котрикадзе, заявившая о том, что СМИ не занимается поддержкой военных ВС РФ. После увольнения Коростелева с телеканала решили уйти еще два журналиста — ведущие экономической программы Маргарита Лютова и новостного эфира Владимир Роменский.
К настоящему моменту Латвия аннулировала лицензию «Дождя». Также о прекращении вещания объявили в Литве и Эстонии.