Латвия попросила «Дождь» объяснить, чем будут заниматься его сотрудники

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Аннулированная властями Латвии лицензия телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) не означает, что рабочие визы его сотрудников тоже должны быть аннулированы, заявила глава Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) республики Майра Розе. В разговоре с изданием Rus.LSM она подчеркнула, что ведомство ожидает от руководства ресурса разъяснения, чем будут заниматься его работники.

Телеканалу выдали 13 виз. Цель была — обеспечить вещание телеканала. Среди получателей есть режиссеры, операторы, другие сотрудники. Поэтому сейчас, когда лицензия аннулирована, надо понять, сохранилась ли цель выдачи виз, — заявила Розе.

Она добавила, что «слышала» о планах «Дождя» продолжить снимать контент на YouTube и выкладывать видео на своем канале. По словам Розе, это тоже является «в каком-то смысле» созданием передач. В связи с этим, как пояснила глава управления, начальство телеканала должно подробно разъяснить, чем конкретно будут заниматься его сотрудники.

Поэтому мы написали этой компании, отправили вопросы о каждом человеке — пусть дадут пояснения, чем будет заниматься человек и сохраняется ли изначальная цель получения визы, — отметила Розе.

Ранее с «Дождя» был уволен ведущий Алексей Коростелев. Он заявил о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами». Об отстранении журналиста от работы сообщила его коллега Екатерина Котрикадзе, заявившая о том, что СМИ не занимается поддержкой военных ВС РФ. После увольнения Коростелева с телеканала решили уйти еще два журналиста — ведущие экономической программы Маргарита Лютова и новостного эфира Владимир Роменский.

К настоящему моменту Латвия аннулировала лицензию «Дождя». Также о прекращении вещания объявили в Литве и Эстонии.