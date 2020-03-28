https://static.news.ru/photo/6df39302-70e3-11ea-8e6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число инфицированных коронавирусом нового типа (COVID-19) в Испании увеличилось за сутки на 8,2 тысяч — до 72,2 тысячи. Скончались за день 832 гражданина.

Общее количество жертв достигло 5690, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны. Под наблюдением врачей остаются свыше 54 тысяч заболевших. В Мадриде медики подтвердили 21,5 тысячи случаев COVID-19, умерли 2,8 тысячи. В Каталонии установили 14,3 случая, умерли более тысячи пациентов.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) по всему миру превысило 600 тысяч (+13 887 за последние сутки). Умерли более 27 тысяч человек (+691 жертва). Выздоровели около 135 тысяч (+4100 пациентов).

Медики 28 марта 2020 года выявили в России новые 228 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Инциденты зафиксированы в 26 регионах. В РФ зарегистрировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число инфицированных коронавирусом в Иране за сутки составило 3076 человек, всего в стране инфекция подтверждена у 35 408 граждан. Об этом сообщил представитель местного Минздрава Киянуш Джаханпур.

Чиновник уточнил, что за 24 часа из-за коронавируса умерли 139 человек. Общее количество летальных исходов составляет 2517.