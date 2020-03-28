Число инфицированных коронавирусом нового типа (COVID-19) в Испании увеличилось за сутки на 8,2 тысяч — до 72,2 тысячи. Скончались за день 832 гражданина.
Общее количество жертв достигло 5690,
Число случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) по всему миру превысило 600 тысяч (+13 887 за последние сутки). Умерли более 27 тысяч человек (+691 жертва). Выздоровели около 135 тысяч (+4100 пациентов).
Медики 28 марта 2020 года выявили в России новые 228 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Инциденты зафиксированы в 26 регионах. В РФ зарегистрировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять граждан.
Ранее NEWS.ru сообщал, что число инфицированных коронавирусом в Иране за сутки составило 3076 человек, всего в стране инфекция подтверждена у 35 408 граждан. Об этом сообщил представитель местного Минздрава Киянуш Джаханпур.
Чиновник уточнил, что за 24 часа из-за коронавируса умерли 139 человек. Общее количество летальных исходов составляет 2517.
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