https://static.news.ru/photo/c4ffef9a-70db-11ea-b82f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Число инфицированных коронавирусом в Иране за сутки составило 3076 человек, всего в стране инфекция подтверждена у 35 408 граждан. Об этом сообщил представитель местного Минздрава Киянуш Джаханпур.

Чиновник уточнил, что за 24 часа из-за коронавируса умерли 139 человек. Общее количество летальных исходов составляет 2517.

Ранее NEWS.ru писал, что количество случаев заражения COVID-19 в Соединённых Штатах увеличивается вдвое каждые три дня. При этом в целом по миру число заболевших удваивается с интервалом в шесть дней. Такую статистику обнародовал профессор Университета Джонса Хопкинса Пол Ротман. Таким образом, коронавирусная инфекция на территории США распространяется гораздо быстрее, чем в других странах, подчеркнул он. Ситуация сопоставима с той, что была в Италии.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 600 тысяч. Умерли более 27,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч.

В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять человек.