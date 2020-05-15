Свободное передвижение по Италии могут разрешить с 3 июня

https://static.news.ru/photo/b5f544bc-96b2-11ea-9eb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna.Mauro/Keystone Press Agency​​​​​​​/Global Look Press

Власти Италии могут разрешить жителям свободно передвигаться по территории страны с 3 июня, свидетельствует проект соответствующего указа.

Правительство смягчает карантинные меры и пытается начать восстановление экономики, сильно пострадавшей от пандемии коронавируса, передаёт Reuters.

В проекте указа отмечается, что с 18 мая в пределах отдельных регионов республики будут разрешены все поездки. Перед утверждением документ может быть изменён, уточняет агентство.

Как писал NEWS.ru, в первом квартале 2020 года турпоток россиян в страны Европы снизился на более чем 20%: в Италию — на 29,8%, в Испанию — на 27,3%, в Германию — на 22,6%, во Францию — на 21,7%.