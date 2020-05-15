Свободное передвижение по Италии могут разрешить с 3 июня

Власти Италии могут разрешить жителям свободно передвигаться по территории страны с 3 июня, свидетельствует проект соответствующего указа.
Правительство смягчает карантинные меры и пытается начать восстановление экономики, сильно пострадавшей от пандемии коронавируса,
В проекте указа отмечается, что с 18 мая в пределах отдельных регионов республики будут разрешены все поездки. Перед утверждением документ может быть изменён, уточняет агентство.
Как писал NEWS.ru, в первом квартале 2020 года турпоток россиян в страны Европы снизился на более чем 20%: в Италию — на 29,8%, в Испанию — на 27,3%, в Германию — на 22,6%, во Францию — на 21,7%.
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