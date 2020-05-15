Турпоток россиян в страны Европы в I квартале снизился более чем на 20%

https://static.news.ru/photo/01ad55fe-969d-11ea-8bca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Di Vincenzo/Global Look Press

Поток российских туристов в страны, не граничащие с РФ, в первом квартале 2020 года снизился на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в европейские страны он уменьшился гораздо больше: в Италию — на 29,8%, в Испанию — на 27,3%, в Германию — на 22,6%, во Францию — на 21,7%.

На поездки в зарубежные страны, не граничащие с РФ, в I квартале 2020 года пришлось 42,8% всего выездного потока из РФ, что на 10,8% меньше, чем годом ранее, — сообщает агентство RNS, ссылаясь на данные Ассоциации туроператоров России.

Больше всего турпоездок за первые три месяца этого года россияне совершили в Таиланд (505,7 тыс.), Турцию (333,7 тыс.), ОАЭ (323,9 тыс.), Германию (263,2 тыс.) и Италию (198,1 тыс.). За этот период вырос поток российских путешественников в Доминикану, на Кубу, в Катар и на Шри-Ланку.

Как писал NEWS.ru, только 40% россиян планируют взять отпуск летом, при этом 15% из них заявили, что поедут отдыхать, только если откроются границы. Работать всё лето намерена треть респондентов, 13% недавно лишились работы или уже были безработными до пандемии, 7% потратят летние месяцы на попытки трудоустроиться, свидетельствуют данные опроса, проведённого банком «Открытие».

Из тех, кто готов взять отпуск, 22% выбрали внутренний туризм, останутся дома или поедут на дачу 19% и 18% соответственно. Около 14% уверены, что границы вскоре откроются и можно будет выехать на отдых за рубеж. Ещё 27% опасаются заграничных поездок после пандемии.