Сунак заявил о наличии смелости для противостояния России Кандидат в премьеры Британии Сунак: у меня хватит смелости для противостояния Путину

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак, претендующий на пост премьер-министра, заявил, что у него хватит смелости для противостояния президенту России Владимиру Путину. Для таких действий потребуется жесткая позиция даже на фоне высоких цен на энергию, отметил он во время выборных теледебатов, которые транслировал телеканал Talk TV.

Да [хватит]. <...> И противостояние ему [Владимиру Путину] действительно требует жесткой позиции, и это потребует, чтобы все мы прошли через сложные времена. Я хочу быть честным с вами на этот счет. Часть противостояния Путину заключается в признании всеми нами как страной, того, как это повлияет на счета за энергию, и в решительности пройти через это, — подчеркнул кандидат в премьеры.

Он добавил, что, возглавляя Минфин обеспечил крупнейшее «с окончания холодной войны» финансирование, позволившее начать модернизацию вооруженных сил Британии. К своим заслугам Сунак также отнес участие в разработке пакетов антироссийских санкций, «которые мы никогда не видели до этого».

Ранее стало известно, что Риши Сунак во время предвыборной кампании в городе Грантем в графстве Линкольншир заявил: он считает себя аутсайдером. Тем не менее он пообещал приложить максимум усилий, чтобы завоевать каждый голос. Предвыборная кампания будет представлять лучшие консервативные ценности, добавил Сунак.