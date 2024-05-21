Сунак объявил день позора в Британии. Узнали, как тысячи людей заразили ВИЧ

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отреагировал на опубликованный доклад по результатам расследования заражений пациентов гепатитом и ВИЧ из-за донорской крови в 1970–1980-х годах

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал 20 мая «днем национального позора» для страны. Так политик отреагировал на опубликованный доклад о результатах расследования случаев заражений пациентов гепатитом С и ВИЧ при переливании крови в 1970–1990-х годах. Авторы документа пришли к выводу, что британские власти скрывали масштаб катастрофы. В чем суть скандала и почему главе кабмина стало стыдно за предшественников — в материале NEWS.ru.

Сколько человек было инфицировано ВИЧ и гепатитом в Великобритании

20 мая перед Сунаком и членами правительства выступил глава профильной комиссии Брайан Лэнгстафф с докладом по итогам пятилетнего расследования случаев массовых заражений пациентов. Эта работа началась в 2017 году по поручению тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй.

Специалисты выяснили, что в 1970-е больным, страдавшим гемофилией, вводили препарат фактора свертывания крови VIII. Этот комплекс производился в США, а донорами часто становились наркозависимые и бывшие заключенные. До 1986 года их кровь не проверяли на ВИЧ и до 1991-го — на гепатит C. При этом, как сообщает издание Sky News, одного зараженного образца достаточно, чтобы испортить всю партию препарата.

В отчете на 2,5 тысячи страниц указывается, что в 1970–1990-х гепатитом С или ВИЧ в Великобритании были инфицированы 30 тысяч человек, из которых три тысячи умерли. Лэнгстафф возложил вину за произошедшее на правительство страны, сотрудников национальной службы здравоохранения и других лиц, отвечавших за безопасность пациентов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Сунак назвал 20 мая «днем национального позора» для страны из-за результатов расследования

По мнению председателя комиссии, трагедии можно было «в значительной степени, хоть и не полностью, избежать». По данным британских журналистов, пациентов сознательно подвергали риску заражения, потому что переливание крови часто проводилось в ситуациях, когда в нем не было необходимости. При этом врачи знали о потенциальной опасности, но вводили людей в заблуждение. Лэнгстафф также заявил, что власти десятилетиями скрывали масштабы катастрофы, не выплачивали пострадавшим денежные компенсации и отказывались проводить расследование.

Как британские власти отреагировали на доклад

После выхода в свет доклада шокированный Сунак выступил в палате общин. Комментируя результаты расследования, он заявил, что британские власти на протяжении десятилетий демонстрировали «моральный провал». Сунак принес от имени правительства публичные извинения семьям пострадавших.

«Такого никогда не должно было произойти», — заявил премьер, добавив, что три тысячи человек умерли, «так и не узнав, как и почему такая ситуация была допущена», и не дождавшись привлечения виновных к ответственности.

Сколько денег выплатят пострадавшим

Сунак заявил, что правительство как можно скорее объявит размер материальной компенсации пострадавшим. Как сообщает Daily Mail, в 2022 году около четырех тысяч человек получили по 100 тысяч фунтов стерлингов (примерно 11,5 млн рублей).

«Хотя ничто не может компенсировать боль и страдания, перенесенные теми, кто пострадал от этой трагической несправедливости, мы предпринимаем шаги, чтобы исправить положение жертв и тех, кто трагически потерял своих партнеров, убедившись, что они получат эти промежуточные выплаты как можно быстрее», — сказал два года назад тогдашний премьер Борис Джонсон.

Фото: Shutterstock/FOTODOM До 1986 года переливаемую кровь не проверяли на ВИЧ и до 1991-го — на гепатит C

По данным британских СМИ, в правительстве будет создана специальная комиссия, которая займется вопросами выплат компенсаций за ущерб, нанесенный подданным. Окончательные суммы, скорее всего, будут установлены в соответствии с несколькими категориями: урон, его социальные последствия, расходы по уходу за больными и финансовые потери из-за нетрудоспособности и смерти зараженных. Право на получение денежной компенсации получат как инфицированные, так и пострадавшие в результате крупнейшей катастрофы в истории британского здравоохранения. Предположительно, общая сумма составит 10 млрд фунтов.

Помимо выплат комитет также будет отвечать за возбуждение дел против лиц, виновных в нанесении ущерба.

Как борются с ВИЧ в мире

В июле прошлого года ООН опубликовала доклад, в котором был дан прогноз об окончании эпидемии ВИЧ/СПИДа в мире к 2030 году. Согласно документу, в 2022-м было зарегистрировано 1,3 млн новых случаев ВИЧ-инфицирования, что стало самым низким показателем с 80-х годов прошлого века.

«Существует ясный путь к тому, чтобы положить конец СПИДу. Два десятилетия назад казалось, что глобальную пандемию СПИДа невозможно остановить. В те времена более 2,5 млн человек ежегодно заражались ВИЧ, а смертность составляла 2 млн человек в год. Лечение было крайне дорогостоящим и доступным очень немногим», — отмечалось в докладе.

По данным ООН, сейчас в мире получают лечение 29,8 млн человек из 39 млн, живущих с ВИЧ и СПИДом. За 30 лет удалось предотвратить «почти 20,8 млн смертей». В 2020–2022 годах число граждан, имеющих доступ к лечебным программам, увеличивалось на 1,6 млн ежегодно. Если эта тенденция продолжится, то к 2025-му лечение от ВИЧ будут получать 35 млн человек в мире.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Сунак заявил, что правительство «как можно скорее» объявит размер материальной компенсации пострадавшим

Как лечат пациентов с ВИЧ в России

По данным Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, заболеваемость вирусом иммунодефицита человека в РФ значительно снизилась. В докладе «Профилактический эффект лечения больных ВИЧ-инфекцией в России» отмечается, что в 2023-м ВИЧ-инфицированных стало на 4,6% меньше по сравнению с предыдущим годом. Показатель заболевания составил 40 новых случаев на 100 тысяч населения. В 2023-м от ВИЧ/СПИДа умерли 34 254 человека, что на 0,5% меньше, чем годом ранее.

Число новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека в прошлом году составило около 58 тысяч. При этом более четверти людей, у которых впервые выявили заболевание, не встали на учет в диспансере или были потеряны для врачебного наблюдения.

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