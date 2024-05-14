«Сунака даже жаль»: Захарова оценила высказывания британского премьера Захарова обвинила Риши Сунака во лжи за слова о ядерной эскалации по вине РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале слова главы правительства Соединенного Королевства Риши Сунака о якобы нагнетании Россией ядерной эскалации и одностороннем прекращении поставок энергоресурсов, заявила, что высокопоставленный чиновник отчаянно лжет. Британский премьер указал на «безрассудное поведение» Москвы.

Ложь Сунака настолько отчаянна, что его даже жаль. А вдруг это просто глупость? — написала дипломат.

Захарова подчеркнула, что в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и на Даунинг-стрит хорошо известно: именно Киев обстреливает крупнейшую в Европе Запорожскую атомную станцию. Она назвала «неопровержимым фактом» продолжение поставок российского газа на фоне запрета на его импорт, наложенного США. Захарова также напомнила, что Штаты обещали уничтожить «Северные потоки».

В ходе своего выступления в лондонском аналитическом центре Policy Exchange Риши Сунак заявил, что мир приблизился к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо с момента Карибского кризиса 1962 года. По его словам, в этом якобы замешана Россия. Он отметил, что ближайшие годы могут оказаться для королевства «одними из самых опасных, но в то же время несущими самые большие преобразования, которые когда-либо переживала» страна.