Новости королевской семьи 20 мая: что химиотерапия делает с Кейт Миддлтон?

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Борьба с онкологией очень дорого обошлась принцессе Уэльской, и она столкнулась с тяжелыми последствиями химиотерапии. Что сделала химия с Кейт, мнение экспертов, как выросло состояние короля Карла III и как раскрыли убийство знаменитого члена королевской семьи?

Как раскрыли убийство лорда Маунтбеттена

Бывший боевик Ирландской республиканской армии (ИРА) Майкл Хейз признался The Mail on Sunday, что именно он стоял за терактом, который унес жизнь двоюродного деда нынешнего короля Карла III — лорда Луиса Маунтбеттена, племянника последней российской императрицы Александры Федоровны.

Лорд погиб 27 августа 1979 года, когда ирландские повстанцы подорвали его прогулочную лодку неподалеку от города Слайго в Ирландии. Вместе с ним погибли 83-летняя свекровь его дочери баронесса Брэбурн, их 14-летний внук Николас Нэчбулл и 15-летний ирландский мальчик, работавший на яхте. Акцию назвали «казнью»: повстанцы заявили, что в Ирландии идут боевые действия, а Маунтбеттен не побоялся бы погибнуть на поле сражения.

Только один ирландский боевик Томас Макмэхон был приговорен к пожизненному заключению после гибели Маунтбеттена — он пронес бомбу на лодку. Майкл Хейз долгие годы отрицал свою причастность, однако в разговоре с The Mail on Sunday внезапно сознался.

«Да, это я его взорвал. Макмэхон пронес бомбу на лодку, а я все спланировал. Я был главным», — объявил пожилой ирландский боевик.

Полиция Ирландии не комментировала публикации в The Mail on Sunday и не сообщила, собирается ли арестовать Хейза. Как пишет Belfast Telegraph, в Северной Ирландии призвали арестовать его и судить за совершенное 45 лет назад преступление.

Сколько денег у короля Великобритании

The Sunday Times сообщило, что состояние короля Карла III в 2024 году выросло на $12,7 млн и составляет сейчас более чем $774 млн. Таким образом, состояние короля превзошло капитал его покойной матери, королевы Елизаветы II, еще в 2023 году. Согласно данным The Times, самыми ценными активами короля являются его поместья, Сандрингемский дворец и замок Балморал.

После смерти Елизаветы II новый монарх унаследовал инвестиционный портфель стоимостью около $151 млн. Кроме того, в его собственности находится коллекция драгоценностей, произведений искусства и подарков королевской семье, которые она получала на протяжении жизни.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Король Карл III

При этом в списке самых богатых людей Великобритании король оказался только на 258-м месте. Так, богаче него оказались премьер-министр Риши Сунак с женой Акшатой Мурти (245-е место с $827,5 млн), владелец пивоварни Guinness граф Айви (179-е место с $1,16 млрд) и владельцы ИКЕА Йонас и Матиас Кампрады (94-е место с $2,33 млрд). На первых местах в списке Times оказался владелец Hinduja Group Гопи Хиндужа ($42,28 млрд) и владелец империи Warner уроженец Ленинграда Леонард (Лев) Блаватник ($37,17 млрд).

Что сделала химиотерапия с Кейт Миддлтон

Издание RadarOnline сообщило, что курс химиотерапии дал опасные побочные эффекты на здоровье принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, которая проходила лечение от рака толстой кишки.

В настоящее время принцесса Кейт полностью изолирована с тремя детьми и мужем принцем Уильямом в своем имении. Кенсингтонский дворец не разглашает подробности ее лечения из уважения к приватной жизни принцессы. Именно этим объясняется ее отсутствие в свете, на которое обратили внимание поклонники королевской семьи. По словам доктора Стюарта Фишера, рак и химиотерапия сказываются на состоянии ее организма, в том числе на костном мозге, слизистой оболочке кишечника, волосах и коже.

Врач-онколог старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин в комментарии NEWS.ru отметил, что любая химиотерапия будет иметь последствия. Иногда химиотерапия может отнять у человека несколько лет жизни.

«Этот вид опухоли неплохо лечится, но все зависит от состояния пациентки, насколько у нее хватает ресурсов. Любая химиотерапия — токсины, яды, которые убивают не только опухолевые клетки, но и собственный организм. Здесь много аспектов. То, что происходит с Миддлтон, — это скорее осложнение. Чаще всего это происходит из-за высокодозной химиотерапии или индивидуальной непереносимости», — объяснил Черемушкин.

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