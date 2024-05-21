«День позора»: Сунак ответил на скандал с переливанием крови в Британии Сунак назвал позором и извинился за скандал с переливанием крови в Британии

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил 20 мая «днем позора» для страны. Так он прокомментировал публикацию доклада о том, что в 1970–1980-х годах тысячи людей были заражены ВИЧ и вирусом гепатита С при переливании крови.

Это день позора для британского государства. Сегодняшний доклад показывает, что в основе нашей национальной жизни лежит моральный провал, продолжавшийся десятилетиями: от Национальной службы здравоохранения до министров, сменявших друг друга правительствах. На каждом уровне люди и учреждения, которым мы доверяем, провалились самым мучительным и разрушительным образом, — подчеркнул Сунак.

В опубликованном документе говорится, что донорская кровь в Британии не проверялась на ВИЧ до 1986 года, а на гепатит С — до 1991 года. Из-за этого в результате переливания были инфицированы 30 тысяч человек, из них три тысячи умерли. Подготовивший доклад сэр Брайан Лэнгстафф отметил, что врачи знали о рисках и принимали решение о переливании крови даже в тех случаях, когда это не было жизненно важно для пациента.

Расследование этого дела было начало в 2017 году по поручению тогдашнего премьера Терезы Мэй. Власти обещали выплатить компенсации пострадавшим сторонам.

Ранее в ООН допустили, что эпидемия ВИЧ в мире может закончиться к 2030 году. В организации отметили, что это стало возможным благодаря расширению масштабов тестирования и противовирусного лечения.