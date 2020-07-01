Сухопутная граница Испании и Португалии открылась после пандемии

https://static.news.ru/photo/ab574ef6-bba1-11ea-a0fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: servicodeestrangeirosefronteira/facebook.com

Граница между Испанией и Португалией, пролегающая по суше, вновь открылась после пандемии коронавируса. В торжественной церемонии открытия приняли участие король Испании Фелипе VI, премьер-министр Педро Санчес, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза, а также глава португальского кабинета Антониу Кошта.

В ходе торжественной церемонии члены правительства Испании отметили, что данная встреча на высшем уровне подчёркивает тесное испано-португальское сотрудничество в области пограничного контроля, передаёт РИА Новости.

Пандемия показала нам прошлое, к которому мы не хотели возвращаться: континент с закрытыми границами. Свобода передвижения укрепилась в духе европейских граждан как один из основных принципов европейской идеи, — написал в Twitter премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

A pandemia ofereceu-nos uma visÃ£o de um passado ao qual nÃ£o queremos voltar: um continente de fronteiras encerradas. A liberdade de circulaÃ§Ã£o consolidou-se no espÃ­rito dos cidadÃ£os europeus como um dos princÃ­pios fundamentais da ideia de #Europa . — AntÃ³nio Costa (@antoniocostapm) July 1, 2020

Согласно последним данным, общая численность умерших от коронавируса в Испании превысила 28 тысяч, всего в стране было зарегистрировано почти 250 тысяч случаев заражения. Власти страны отменили режим повышенной готовности 21 июня, что позволило открыть границы со странами ЕС и Шенгена, за исключением Португалии.

В результате пандемии в Португалии умерли 1,5 тысячи человек, всего в республике зарегистрировано 42 тысячи случаев заражения. Усиленные карантинные меры по-прежнему действуют в Лиссабоне.

В минувший вторник, 30 июня, Евросоюз утвердил перечень стран, для которых он открывает свои границы. В список не вошли США, Бразилия и Россия из-за эпидемиологической ситуации в этих странах. Согласно документу, с 1 июля на территорию ЕС и Шенгенской зоны могут приехать жители Австралии, Алжира, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии. Всего 14 стран. Китай может стать 15-й страной, если подтвердит готовность со своей стороны открыть границы для граждан ЕС.

При выработке критериев для стран, которые вошли в этот список, послы Евросоюза учитывали ключевое условие — имеется ли в стране запрет на въезд гражданам из европейских стран. Ожидается, что список будет обновляться каждые 14 дней с добавлением новых стран либо исключением прежних.

Всего коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира. Общее число заболевших превышает 10,3 млн. За время пандемии от инфекции умерли более 505 тысяч человек и свыше 5 млн выздоровели.

Россия занимает третье место по уровню заболеваемости, уступая США и Бразилии. В нашей стране зафиксировано 654,4 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 422,3 тысячи пациентов, умерли 9,5 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что Совет ЕС внёс ряд исключений для визитов из третьих стран с 1 июля.