Фридман отреагировал на отмену санкций против него Бизнесмен Фридман заявил, что удовлетворен снятием санкций ЕС

Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман заявил РБК, что удовлетворен решением Европейского суда общей юрисдикции о снятии с него санкций. Ограничения были введены в феврале 2022 года.

Мы удовлетворены этим решением, — ответил предприниматель.

Об отмене персональных санкций против Фридмана и бизнесмена Петра Авена стало известно 10 апреля. При введении ограничений предпринимателей посчитали близкими к президенту РФ Владимиру Путину, однако Европейский суд общей юрисдикции счел эти доводы недостаточно доказанными. Более того, Совет ЕС обязали оплатить собственные издержки и расходы Фридмана, касающиеся рассмотрения его дела. Однако иски бизнесменов могут быть оспорены.

Ранее Авен и Фридман признавались, что инвестиции в страны Запада были ошибкой. Прежде миллиардеры вели активную деятельность в Великобритании. Например, Авен зарегистрировал в Соединенном Королевстве свой головной офис, а его состояние к концу прошлого года оценивалось в $4,2 млрд. Фридман, в свою очередь, заявил о «выдавливании» из Великобритании и пожаловался, что чувствовал себя там «униженным и незащищенным».