Бизнесмены Авен и Фридман покаялись после инвестиций в страны Запада Bloomberg: Авен и Фридман считают ошибкой свои инвестиции в страны Запада

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Михаил Фридман

Российские бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман считают, что инвестиции в западные страны были ошибкой, передает агентство Bloomberg. Известно, что миллиардеры вели активную деятельность в Великобритании. Так, Авен зарегистрировал там свой головной офис. Его состояние на данный момент оценивается в $4,2 млрд.

По ошибке! — ответил Авен на вопрос о причинах инвестирования.

Фридман в свою очередь заявил, что совершил «колоссальную ошибку». По словам предпринимателя, его «выдавили» из Великобритании, не оставив выбора.

Мне не дали выбора, меня выдавили. Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой, — заявил Фридман.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что возвращение олигархов в Россию является абсолютно нормальным процессом. По его словам, граждане РФ могут ездить по всему миру, но родина у них всегда будет одна.

Ранее Фридман покинул Великобританию и вернулся в Москву. Предприниматель объяснил, что на территории чужой страны он ощущал себя «униженным и незащищенным». После Соединенного Королевства бизнесмен пожил в Израиле, однако уехал оттуда после начала конфликта. Он признался, что планирует вернуться в страну, когда война закончится.