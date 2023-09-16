Фридман заявил о чувстве унижения и незащищенности из-за обысков в Лондоне

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Михаил Фридман

Российский миллиардер Михаил Фридман рассказал в интервью The Times о чувстве унижения и незащищенности из-за обысков в Лондоне. Он заявил, что королевское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), прекратившее дело в отношении него, теперь должно возместить бизнесмену ущерб за незаконное проникновение, оплатить судебные издержки, а также вернуть изъятые наличные.

Самым неприятным было то, что я почувствовал себя униженным и незащищенным в стране, которая по праву гордится защитой прав и свобод своих граждан, — сказал Фридман.

В декабре 2022 года прошел обыск в лондонском особняке Фридмана. Тогда сотрудники NCA прибыли рано утром и задержали миллиардера. Во время оперативных мероприятий у бизнесмена изъяли деньги, документы и компьютеры.

The Times со ссылкой на сотрудников NCA отмечает, что во время обысков Фридман «выпрыгнул из окна и попытался убежать». При этом адвокат предпринимателя указал, что на камере видеонаблюдения его подзащитный «медленно приближался к офицерам с поднятыми руками». Британские юристы признали, что обыск был незаконным.

15 сентября стало известно, что NCA прекратило расследование в отношении российского миллиардера. При этом в агентстве продолжают расследование в отношении других подозреваемых, подпадающих под более широкое разбирательство.