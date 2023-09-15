В Великобритании прекратили расследование против Фридмана об обходе санкций

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Михаил Фридман

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании прекратило расследование в отношении российского миллиардера Михаила Фридмана о предполагаемом уклонении от санкций, сообщает Bloomberg. При этом в NCA продолжают расследование в отношении других подозреваемых, подпадающих под более широкое разбирательство.

NCA может подтвердить, что не будет предпринимать дальнейших действий в отношении Михаила Фридмана на основании ордера [на обыск] в Атлон-хаусе в декабре 2022 года, — заявили в ведомстве.

Фридмана подозревали в попытке обойти санкции путем предоставления некоему помощнику кредита от Альфа-Банка, доля в котором принадлежит бизнесмену. Адвокаты миллиардера называли эти утверждения юридически некорректными.

В декабре 2022 года Фридман был задержан после обысков, которые силовики провели в его лондонском особняке в связи с подозрениями в нарушении режима санкций, даче ложных показаний и отмывании денежных средств. После сообщений о своем задержании Фридман заявил, что у него все в порядке, сообщив, что проводит выходные с друзьями. СМИ со ссылкой на источники писали, что бизнесмен был отпущен под залог.

Ранее западные аналитики привели подсчеты, согласно которым, с начала СВО российские миллиардеры вывели из-за рубежа в РФ активы на сумму не менее $50 млрд. По оценке аналитиков, богатейшие россияне начали возвращать средства из-за санкций и под давлением президента РФ Владимира Путина.