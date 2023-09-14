Стало известно, сколько денег богатейшие россияне вернули в РФ с начала СВО Bloomberg: богатейшие россияне вывели из-за рубежа $50 млрд с февраля 2022 года

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Российские миллиардеры с конца февраля 2022 года вернули в страну из-за рубежа как минимум $50 млрд, пишет Bloomberg. По данным агентства, богатейшие россияне вывели активы из-за санкций на фоне начала СВО и давления со стороны президента РФ Владимира Путина.

В августе акционеры United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, контролируемых магнатами Игорем Шиловым и Марком Курцером, одобрили переезд компаний с Кипра в Россию. По данным Bloomberg, этот перевод поможет увеличить общую стоимость активов, которые были возвращены самыми богатыми россиянами с февраля 2022 года, как минимум до $50 млрд, — говорится в материале.

Данный сдвиг разрушает многолетнюю практику миллиардеров хранить богатства в Европе, используя благоприятные условия для инвесторов, возможность получать дивиденды в валюте и низкие налоги. Теперь у них остается все меньше мест для размещения активов, поскольку многие подпали под санкции США, Великобритании или ЕС.

Партнер компании Business Solutions and Technologies (раньше работала в России под брендом Deloitte) Наталья Кузнецова признала, что для крупного бизнеса РФ сейчас «кажется меньшим злом», чем заграница.

По данным Bloomberg, после начала СВО основатель «ФосАгро» Андрей Гурьев, владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников и основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин перевели свои семейные активы в Россию, Казахстан и ОАЭ. Кроме того, как отмечает агентство, владелец НЛМК Владимир Лисин перерегистрировал холдинг Globaltrans Investment Plc с Кипра в Абу-Даби. Также в августе вторая по величине российская золотодобывающая компания Polymetal International Plc переехала из России в Казахстан.

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