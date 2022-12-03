«Встречаюсь с друзьями»: Фридман о своем задержании в Лондоне Фридман прокомментировал информацию о своем задержании в Лондоне словами «в выходные встречаюсь с друзьями»

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Михаил Фридман

Сооснователь «Альфа-Групп» Михаил Фридман заявил в интервью Forbes.ru, что с ним все в порядке и в выходные он встречается с друзьями. Так он прокомментировал информацию СМИ о своем задержании в Лондоне.

У меня все в порядке, я в выходные встречаюсь с друзьями, — сказал Фридман.

Днем 3 декабря британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) отчиталось о том, что полиция Лондона задержала 58-летнего миллиардера.

По данным NCA, предпринимателя подозревают в отмывании денег, сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и сговоре с целью лжесвидетельства. Кроме того, были задержаны еще двое мужчин, 35 и 39 лет, которые, предположительно, являются сообщниками предпринимателя. В операции по их задержанию участвовали свыше 50 полицейских, в ходе обысков в доме бизнесмена изъято несколько цифровых устройств и крупная сумма наличных. После допроса все трое задержанных были отпущены под залог.

Позже источник ТАСС заявил, что задержанным является сооснователь «Альфа-Групп». Он также утверждал, что Фридман был отпущен под залог. При этом пресс-служба предпринимателя отвергла сообщения о его задержании. По данным представителей Фридмана, он находится дома и никакого отношения к вышеописанному делу не имеет.