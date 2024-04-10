Авена и Фридмана убрали из санкционных списков ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петр Авен

Персональные санкции против российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана отменены, передает РИА Новости. Такое решение вынес Европейский суд общей юрисдикции. При введении санкций предпринимателей посчитали близкими в том числе в президенту Владимиру Путину, но суд счел эти доводы недостаточно доказанными.

[Решения Совета ЕС] отменяются в той части, в которой они касаются упоминания указанных лиц, — сообщил председатель суда.

В ноябре Авен и Фридман признавались, что инвестиции в страны Запада были ошибкой. Ранее миллиардеры вели активную деятельность в Великобритании. Так, Авен зарегистрировал там свой головной офис. Его состояние к концу 2023 года оценивалось в $4,2 млрд. Фридман в свою очередь заявил, что совершил «колоссальную ошибку». По словам предпринимателя, его «выдавили» из Великобритании, не оставив выбора.

Ранее Фридман покинул Лондон и вернулся в Москву. Бизнесмен объяснил, что на территории чужой страны ощущал себя «униженным и незащищенным». После Британии бизнесмен пожил в Израиле, но уехал оттуда после эскалации конфликта с ХАМАС. При этом он планирует вернуться в страну, когда война закончится.