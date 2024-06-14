Страны G7 одобрили Украине кредит за счет российских активов Премьер Италии Мелони: страны G7 договорились о выдаче Киеву кредита в $50 млрд

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Страны «Большой семерки» (G7) пришли к соглашению по вопросу выдачи Украине кредита в размере $50 млрд, приводит ANSA заявление премьер-министр Италии Джорджи Мелони. По ее словам, средства передадут Киеву за счет поступлений от замороженных российских активов.

Я подтверждаю, что мы достигли политического соглашения для предоставления дополнительной финансовой помощи Украины в размере около $50 млрд до конца года благодаря механизму кредитов, для возвращения которых будут использоваться доходы от замороженных в наших юрисдикциях активов России, — следует из сообщения.

При этом Мелони уточнила, что речь идет не о конфискации активов. Использоваться будут проценты, которые наращиваются со временем, констатировала премьер-министр.

Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге объявил, что Вашингтон пока не готов представить решения по конфискации замороженных средств России. По его словам, прогресс по этой части отсутствует, несмотря на принятый закон, который дает президенту США Джо Байдену соответствующие полномочия.

До этого австралийский вице-премьер Ричард Марлз указал, что Австралия не планирует изымать заблокированные на ее территории российские активы в пользу Украины. Он не стал называть объем этих средств в Австралии, но отметил, что сумма «значительно меньше» той, которую озвучили СМИ.