Столтенберг: Украину ждет тяжелая зима

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Украину ждет тяжелая зима, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг во время онлайн-саммита «Крымская платформа», передает РИА Новости. Он также напомнил об обещании альянса оказать Киеву долгосрочную поддержку. Глава НАТО добавил, что альянс дополнительно поможет Украине перейти от советских стандартов вооружений на европейские.

Мы привержены долгосрочному партнерству с Украиной. Поможем Украине перейти от советских стандартов вооружений на стандарты НАТО, проводить реформы секторов обороны и безопасности, поможем на пути... восстановления. Наступающая зима будет тяжелой... Поэтому мы должны наладить долгосрочную поддержку Украины, чтобы Украина сохранилась как суверенная и независимая нация, — сказал он.

Ранее Столтетнберг заявил, что положение дел в Европе является самым опасным со времен Второй мировой войны, а конфликт на Украине может перерасти в большую войну между Россией и НАТО, чего Альянс желает не допустить. По его словам, из-за этого входящие в НАТО государства помогают Украине оружием, деньгами и оборудованием, но не отправляют солдат на территорию страны. Он добавил, что происходящее на Украине ужасно, но в случае столкновения России с НАТО будет еще хуже.