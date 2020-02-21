Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против предложения французского лидера Эммануэля Макрона провести диалог с ЕС по принятию общих для Европы мер ядерного сдерживания.
Мы уже имеем ядерную защиту в Европе — её обеспечивает НАТО. У нас общие структуры командования, общие ядерные доктрины и совместные учения, — заявил Столтенберг.
По его словам, Франция должна присоединиться к Группе ядерного планирования НАТО,
Если французы изменят своё мнение, мы будем в любое время рады их приветствовать, — заявил глава Североатлантического Альянса.
Эммануэль Макрон в начале февраля заявил о необходимости проведения стратегического диалога с партнёрами. По его словам, нужно обсудить роль французских ядерных сил в обеспечении коллективной безопасности в Европе. После выхода Великобритании из ЕС Франция осталась единственной страной сообщества с ядерным оружием.
NEWS.ru сообщал, что Столтенберг назвал новые российские ракеты «чрезвычайно опасными». По его словам, НАТО должна отреагировать, поскольку наличие такого вооружения повышает риск недопонимания между сторонами.
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