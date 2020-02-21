https://static.news.ru/photo/a46649e2-54ab-11ea-9abf-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против предложения французского лидера Эммануэля Макрона провести диалог с ЕС по принятию общих для Европы мер ядерного сдерживания.

Мы уже имеем ядерную защиту в Европе — её обеспечивает НАТО. У нас общие структуры командования, общие ядерные доктрины и совместные учения, — заявил Столтенберг.

По его словам, Франция должна присоединиться к Группе ядерного планирования НАТО, сообщает ТАСС.

Если французы изменят своё мнение, мы будем в любое время рады их приветствовать, — заявил глава Североатлантического Альянса.

Эммануэль Макрон в начале февраля заявил о необходимости проведения стратегического диалога с партнёрами. По его словам, нужно обсудить роль французских ядерных сил в обеспечении коллективной безопасности в Европе. После выхода Великобритании из ЕС Франция осталась единственной страной сообщества с ядерным оружием.

NEWS.ru сообщал, что Столтенберг назвал новые российские ракеты «чрезвычайно опасными». По его словам, НАТО должна отреагировать, поскольку наличие такого вооружения повышает риск недопонимания между сторонами.