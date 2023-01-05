Стоимость газа в Европе продолжила падать на фоне теплой погоды Цена на газ упала до $700 за тысячу кубометров на фоне теплой погоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В четверг, 5 января, в начале торгов стоимость газа в Европе продолжила падать. Показатели опустились ниже отметки в $700 за тысячу кубометров, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. С начала дня снижение составляет более 2,8%. Цены на газ падают на фоне теплой погоды в Европе, сейчас показатель сравнялся с сентябрьским в 2021 году.

Фьючерс на февраль на хабе TTF в Нидерландах упал до $696,3 за тысячу кубометров.

Температура выше климатических показателей приводит не только к снижению отбора топлива из хранилищ, но и к росту закачки.

В настоящее время европейские ПХГ заполнены на 83,33%. Это на 13,46 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату в течение последних пяти лет. Хранилище сейчас содержат 90,2 млрд кубометров газа. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии в Евросоюзе все еще стабильно держится около отметки в 20% или выше.

Опасаясь зимнего дефицита, 27 стран ЕС в прошлом году начали запасаться газом. К сентябрю совместные запасы газа выросли до 82%, что значительно превышает планку в 80%, установленную на ноябрь. Потребление газа также снизилось на 20% с августа по ноябрь из-за резкого роста цен.

Ранее данные Gas Infrastructure Europe подтверждали, что закачка газа в европейские подземные хранилища за декабрь 2022 года стала рекордной для этого месяца с 2011-го. Запасы топлива в хранилищах Европы на 31 декабря выросли до 83,3%, что на 13,4% выше, чем в среднем на эту дату в последние пять лет.