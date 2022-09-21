Стало известно, сколько российских активов заморожено в Германии Немецкие власти заморозили российские активы на сумму в 4,8 млрд евро

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Бундестаг, парламент Германии

Власти Германии, по состоянию на 16 сентября, заблокировали российские активы на сумму на менее €4,8 млрд из-за санкций Европейского союза (ЕС), сообщает Der Spiegel со ссылкой на информацию от Министерства экономики Германии. Среди замороженных активов — денежные средства общей суммой почти в €2,3 млрд, движимые активы, среди которых яхты, на сумму около €1 млрд. Оставшаяся сумма включает в себя объекты недвижимости и другие ценности.

Издание отмечает, что правительство Германии совместно с Минфином страны создало специальную группу по борьбе с обходом санкций. Группа также разработала предложения по двум законам об обеспечении соблюдения санкций, один из которых уже был принят.

Согласно докладу правительства, около тысячи российских граждан и организацией из сфер политики, обороны, бизнеса и журналистики сейчас находятся в европейском санкционном списке.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции США попросит американский конгресс разрешить конфискацию российских активов в пользу Украины. В случае удовлетворения просьбы Украине могут передать доходы, полученные от конфискованного имущества российских бизнесменов «для возмещения вреда, причиненного российской агрессией».