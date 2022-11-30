Стало известно о применении ВС России на Украине пикирующих беспилотников РИА Новости: ВС РФ применяют против украинских танков пикирующие беспилотники

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Вооруженные силы России применяют на Украине пикирующие беспилотники. Использование так называемых дронов-камикадзе позволяет эффективно уничтожать танки, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В зоне проведения специальной военной операции российскими военными применяются пикирующие барражирующие боеприпасы разработки ZALA Aero, что повышает эффективность уничтожения украинской бронетехники, и в первую очередь танков, — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что беспилотник пикирует на цель почти отвесно, это позволяет ему поражать бронетехнику в слабо защищенную крышу башни или крышу моторно-трансмиссионного отсека. Защита танка пробивается, он выводится из строя, а экипаж уничтожается. Иногда атака беспилотника вызывает и детонацию боекомплекта танка.

Собеседник агентства уточнил, что от оператора беспилотника не требуется исключительной квалификации, поскольку режим пикирования обеспечивает дрону программное обеспечение.

Ранее пленный рядовой 120-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины Владимир Масюк заявил, что украинские военные запускали беспилотники на территорию России из Сумской области, граничащей с Курской, Брянской и Белгородской областями. По его словам, это происходило регулярно — примерно раз в три дня.