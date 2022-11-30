Пленный украинский боец рассказал о запуске ВСУ американских беспилотников

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пленный рядовой 120-го отдельного разведывательного батальона вооруженных сил Украины Владимир Масюк рассказал РИА Новости, что украинские военные запускали беспилотные летательные аппараты на территорию России из Сумской области, граничащей с Курской, Брянской и Белгородской областями. По его словам, это происходило регулярно — примерно раз в три дня.

В Сумской области наши летали БПЛАшники. Мы просто с ними ездили, как охрана были. И вот они за границу летали, на территорию России, — сказал Масюк.

Он уточнил, что военнослужащие Украины знали координаты точек, на которые запускали БПЛА. При этом, по словам Масюка, беспилотники только собирали данные — удары они не наносили. Пленный рядовой уточнил, что БПЛА были новыми и, скорее всего, американскими.

Сам его наводишь, он сам летает и сам прилетает — походу, американский самолет, не наш точно, — пояснил Масюк.

Ранее на Лиманском направлении члены российской разведывательной группировки «Отважные» посадили на землю украинский беспилотник при помощи системы радиоэлектронной борьбы. С помощью дрона ВСУ выслеживали позиции противника. БПЛА приземлился без повреждений.