Российские разведчики посадили дрон ВСУ при помощи системы РЭБ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Модуль для радиоподавления каналов управления и навигационных систем БВС

Члены российской разведывательной группировки «Отважные» посадили на землю украинский беспилотник при помощи системы радиоэлектронной борьбы на Лиманском направлении, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным портала, с помощью дрона ВСУ выслеживали позиции противника. Он приземлился без повреждений.

На Лиманском направлении разведчики «Отважных» приземлили вражеский беспилотник. Разведывательный украинский БПЛА «Фурия» был посажен с помощью системы РЭБ, — говорится в публикации.

23 ноября представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять беспилотников вблизи газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя. Также авиация РФ уничтожила американскую РСЛ AN/TPQ-37 в ДНР, два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Запорожье и ЛНР и поразила пункт управления 128-й бригады украинской армии в Запорожской области.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над городом были отражены атаки пяти беспилотников. По его сведениям, при попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты два дрона. Еще три БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря, добавил он.

В Севастополе было приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Затем его восстановили.