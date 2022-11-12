Стало известно о планах наступления ВСУ на Белгородскую и Курскую области РИА Новости: пленный командир ВСУ рассказал о планах наступления на Белгородскую и Курскую области

Вооруженные силы Украины планировали зимой начать наступление на на Белгородскую и Курскую области, рассказал РИА Новости взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады киевских силовиков, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин. По его словам, сейчас в РФ работают диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые осуществляют подрывную деятельность, оставляют вооружение, взрывчатку.

Я слышал, что на территории России работают группы ДРГ <...> , чтобы провести полномасштабное наступление. Ориентировочно это планируют зимой, когда грунт будет твердый и техника сможет пройти. Пройдут 50 километров — так 50, пройдут 100 километров — так 100 километров. Не сильно я осведомлен в этом вопросе, но слышал от инструкторов, что это Курское направление и Белгородское, — рассказал военнопленный.

Ранее под обстрел ВСУ попало сразу несколько сел Белгородского района. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что повреждена подстанция, без света остались шесть населенных пунктов: Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьёвка, Петровка и Ровенёк.

9 ноября ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что не менее шести снарядов упало на его территории. По его словам, пострадавших среди населения нет, однако в некоторых домах повреждены балконы и выбиты стекла.