Стало известно, что пригласят ли Россию на 80-летие высадки в Нормандии Reuters: Франция не будет приглашать Россию на 80-летие высадки в Нормандии

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французское правительство не будет высылать приглашение России на участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 80-летней годовщины операции союзных сил в Нормандии, пишет Reuters со ссылкой на двух источников. По их словам, причиной стало продолжение боевых действий на Украине.

Россия не будет приглашена на мероприятия, посвященные 80-й годовщине высадки войск в Нормандии в ходе Второй мировой войны, которые состоятся на следующей неделе, — указано в статье.

Источники агентства утверждают, что для такого решения есть две причины. Первая — проведение СВО, а вторая — беспокойство союзников Франции в связи с возможным присутствием представителей российской делегации на мероприятиях. На основе этого, как сообщается, было принято решение, что официальных лиц РФ не пригласят. При этом радиостанция Europe 1 сообщала, что Париж готов пригласить представителей России. Однако глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва не получила соответствующего приглашения.

Ранее Байден сообщил, что американская армия во время Второй мировой войны после высадки в Нормандии спасла Европу и буквально весь мир от фашизма. При этом во время речи Байден ни слова не сказал о вкладе Советского Союза в окончание войны.