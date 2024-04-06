Сразу несколько административных зданий получили повреждения в Харькове Мэр Харькова сообщил о повреждении административных зданий после взрывов

Фото: t.me/dsns_telegram

Несколько административных зданий в Харькове оказались повреждены после взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. Он уточнил, что также урон был нанесен автозаправочной станции и станции технического обслуживания в Шевченковском районе. О взрывах в городе сообщалось ночью 6 апреля.

В результате ночного удара по Шевченковскому району повреждены <...> ряд административных зданий, АЗС, СТО, — сообщил Терехов.

До этого представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов в Харькове. По его словам, прилеты были «очень громкие и объемные». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее серия взрывов прозвучала в Харькове. Местные паблики утверждают, что было две серии взрывов — два громких прилета и четыре потише. Местные власти ситуацию не комментировали. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины.

Также стало известно о громких звуках в Одессе и Очакове Николаевской области. Несколько взрывов прогремело в областном центре Харьковской области.