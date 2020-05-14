Специалисты назвали самые густонаселённые европейские регионы

https://static.news.ru/photo/5e958e14-95e7-11ea-ab18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Samuel Boivin/Global Look Press

Самым густонаселённым районом Европы оказался Париж. Во французской столице на один квадратный километр приходится более 21 тысячи жителей, сообщили специалисты Евростата.

Эксперты перед ослаблением карантинных мер, введённых на фоне пандемии коронавируса, составили список европейских регионов с самой большой плотностью населения.

Сразу после Парижа в рейтинге Евростата идут Афины — почти 10,5 тысячи человек на квадратный километр. На третьем месте расположился пригород столицы Франции О-де-Сен. Там на одном квадратном километре живут 9,4 тысячи человек.

Как подчеркнули эксперты Евростата, в ожидании вакцины от коронавируса очень важно соблюдать социальную дистанцию. Сделать это в густонаселенных городах значительно сложнее, чем в сельской местности, передаёт «ЕвроПульс».

Как ранее писал NEWS.ru, в марте 2020 года безработица в Евросоюзе выросла до 6,6%, в еврозоне (валютном союзе, объединяющем 19 стран ЕС) — до 7,4%. И в том и в другом случае рост составил 0,1 п. п. по сравнению с февралём.