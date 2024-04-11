Сотни мигрантов пытались прорваться через границу Польши В Польше сообщили о попытке 220 мигрантов прорваться через границу

Польские пограничники пресекли незаконное пересечение границы 220 мигрантами, сообщила в Twitter (X) пресс-служба пограничной охраны республики. Отмечается, что нарушители были вооружены палками, камнями и самодельным оружием из черенков лопат, утыканных гвоздями.

Патрули отразили попытку нелегального пересечения границы группой из более чем 220 иностранцев, — говорится в заявлении.

Уточняется, что иностранные граждане оказали пограничникам сопротивление — они бросали в них камни и палки, у некоторых из них были с собой лестницы. На место происшествия были вызваны дополнительные силы, после этого мигранты отступили вглубь Белоруссии. Известно, что с начала апреля в стране зафиксировано порядка двух тысяч незаконных попыток пересечения границы, а в марте — 3,4 тысячи попыток.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС обострился в начале ноября 2023 года, когда к границе с Польшей подошли несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. Отдельные группы мигрантов начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Ранее польские фермеры заблокировали более трех тысяч грузовиков в ходе протестов. По словам Госпогранслужбы Андрея Демченко, очереди из фур образовались из-за нарушения работы пунктов пропуска «Ягодин», «Угринов» и «Равва-Русская».