Польские фермеры заблокировали тысячи грузовиков на границе Украины Порядка 3,2 тысячи грузовиков стоят в очередях на границе Украины со странами ЕС

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Примерно 3,2 тысячи грузовиков стоят в очередях на границе Украины с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией, сообщил в эфире телеканала «Рада» представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, проезду фур мешают польские фермеры, которые блокируют пункты пропуска «Ягодин», «Угринов» и «Равва-Русская».

На этих трех направлениях в совокупности в очереди находятся примерно 500 грузовиков, больше всего напротив «Ягодин». При этом есть очереди и напротив разблокированных пунктов. Порядка 800 грузовиков стоят напротив пункта «Краковец», 400 — возле «Шегини», — рассказал Демченко.

Очереди также образовались возле пункта пропуска «Ужгород» в направлении Словакии, где стоят около 300 грузовиков, добавил представитель погранслужбы. Еще порядка 800 фур застряли у пункта «Тиса» на въезде в Венгрию. Кроме того, около 400 грузовых машин собрались у пункта «Порубное» на границе с Румынией, отметил Демченко.

Польские фермеры начали протестовать против ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины с 9 февраля. В начале марта координатор протестующих Кароль Печиньский заявил, что аграрии намерены заблокировать весь трафик. Тогда они перекрыли самый крупный пункт пропуска на границе с Литвой.