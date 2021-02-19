Британская полиция изъяла рекордную партию кокаина стоимостью $258 млн

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Самою большую партию кокаина, которую когда либо изымали в Соединённом королевстве, в ходе спецопераций в порту Портсмута и Лондоне, арестовали британские правоохранители. Объём груза составил 2 тонны на общую сумму млн фунтов стерлингов ($258 млн). Об этом сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA).

Это массовое изъятие наркотиков лишило организованные преступные группировки сотен миллионов фунтов прибыли, — отметил директор департамента специальных операций NCA Джон Коулз.

Кокаин был спрятан в контейнеры для перевозки бананов. Груз прибыл в порт Портсмунта, а оттуда «бананы» доставили в промзону Лондона, где его и арестовали полицейские. По этому уголовному делу уже задержаны девять человек в возрасте от 21 до 56 лет.

Ранее и российские спецслужбы в Санкт-Петербурге задержалитроих иностранных граждан, у которых было 60 килограммов кокаина, сообщал NEWS.ru.