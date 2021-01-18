СМИ: ребёнок с антителами к коронавирусу родился в Болгарии

В Болгарии 28-летняя девушка родила ребёнка с антителами к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Жительница города Пазарджик была госпитализирована во время беременности с кашлем и высокой температурой. Как
После операции ребёнок весом 2,75 кг и ростом 46 см благополучно появился на свет. При этом тест, сделанный новорождённому, показал наличие антител к COVID-19. Ребёнок полностью здоров, и в ближайшее время врачи планируют выписать его вместе с матерью.
Ранее сотрудники Сингапурской исследовательской сети акушерства обнаружили, что у женщин, переболевших коронавирусом во время беременности, родились дети с антителами. По словам специалистов, беременные переносят COVID-19 не хуже, чем другие категории пациентов.
Как
Как сообщал NEWS.ru, реаниматологи коронавирусного госпиталя, развёрнутого на базе Иркутского городского перинатального центра, рассказали о спасении пациентки со стопроцентным поражением лёгких.