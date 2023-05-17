СМИ рассказали о том, как Зеленский оскорбил папу римского Il Fatto Quotidiano: Зеленский оскорбил Папу Римского неудачным подарком иконы

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, на аудиенции у папы римского Франциска, преподнес ему подарок, который оскорбляет христианскую веру. Такое мнение высказала итальянская газета Il Fatto Quotidiano. По ее данным, речь идет об иконе Богоматери с Христом-младенцем, представленным одними очертаниями и черным пятном.

Это должно было символизировать «потерю» украинских детей в конфликте, но для главы Римско-католической церкви и всех христиан «потеря» младенца Иисуса означает утрату Мессии, смысла существования самого института церкви <...>, стирание Христа с креста и отказ от его воскресения, — отметил исторический журналист и бывший сенатор Раньеро Ла Валле.

Он также отметил противоречие подарков, преподнесенных двумя сторонами. Франциск подарил украинскому президенту бронзовое изваяние оливковой ветви — символа мира, и свои документы, посвященные миру и братству. При этом еще одним подарком со стороны украинской делегации стал образ Богородицы на пуленепробиваемой пластине на красном фоне и с полосами цветов флага государства.

Ранее Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что в рамках визита в Рим провел встречу с папой римским Франциском. Украинский лидер рассказал, что изложил понтифику формулу урегулирования конфликта, которую считает единственно возможной для достижения справедливого мира. Зеленский предложил главе Римско-католической церкви присоединиться к реализации мирного плана Киева.