СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России Helsingin Sanomat: Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России в мае

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Правительство и компании Финляндии готовятся к прекращению поставок природного газа из России. Предполагается, что это произойдёт уже в мае. Такие данные приводит финская газета Helsingin Sanomat.

По информации издания, финская сторона в лице государственной компании Gasum должна сообщить России, принимает ли она условия оплаты российского газа за рубли.

23 марта президент РФ Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. 31 марта Путин подписал указ, который определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно документу, компании из недружественных государств должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот, в свою очередь, будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублёвые счета импортёров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.

26 апреля «Газпром экспорт» направил уведомление в «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр напомнил, что потребители были своевременно уведомлены об изменении схемы расчётов.