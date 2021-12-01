Шутивший о «костях русскоязычных детей» солдат стал Героем Украины

Шутившему о костях «русскоязычных детей» командиру первой штурмовой роты добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Дмитрию Коцюбайло присвоено звание Героя Украины. Как сообщил портал «Страна.ua», президент республики вручил радикалу «Золотую звезду».

Церемония награждения состоялась в Верховной раде после ежегодного обращения украинского президента к парламенту. Коцюбайло был первым в списке награждаемых.

В апреле вышла статья в The New York Times, в которой, описывая ситуацию на границе с Россией, рассказывалось, что подразделение Коцюбайло держит рядом со штабом приручённого волка. В материале также приводится его шутка: «Солдаты кормят волка костями русскоязычных детей». Тогда автор статьи отметил, что этими словами боец сделал отсыл к изображению украинских националистов в российских СМИ.

Как отмечает издание, «заигрывание с радикалами» у Зеленского проходит на фоне ухудшения его политических позиций.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко потребовал возбудить против президента Владимира Зеленского уголовное дело по статье «госизмена». По его словам, он подал соответствующее заявление в правоохранительные органы. Лидер «Радикальной партии» считает президента виновным в изменении законов, что сделало возможным импорт электроэнергии из России и Белоруссии.