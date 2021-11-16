Экс-депутат Рады требует возбудить против Зеленского дело о госизмене

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко потребовал возбудить против президента Украины Владимира Зеленского уголовное дело по статье «госизмена». По его словам, он подал соответствующее заявление в правоохранительные органы. Лидер «Радикальной партии» считает президента виновным в изменении законов, что сделало возможным импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом он написал в своём Facebook.

Требую от правоохранителей возбудить уголовное производство против Зеленского по факту государственной измены, коррупции и злоупотребления властью. Антиукраинская политика Зеленского приведёт к энергетической капитуляции Украины перед Кремлём, и он должен за это преступление ответить, — написал Ляшко.

По его словам, дело касается принятых в 2019 году Верховной радой изменений в законодательство, позволивших импортировать на Украину электроэнергию из РФ и Белоруссии. Инициатором выступила пропрезидентская фракции «Слуга народа». Позднее Зеленский подписал этот закон.

По мнению Ляшко, импорт электроэнергии подорвал национальные экономические и энергетические интересы Украины, что привело к убыткам на миллиарды долларов.

Запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии истёк на Украине 1 ноября. После этого украинская госкомпания «Энергоатом» выкупила 885 из 900 доступных МВт мощностей межгосударственных ЛЭП для импорта в ноябре электроэнергии из Белоруссии. Ещё 2200 МВт Киев выкупил у России.