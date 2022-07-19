СГБ Латвии проверила кружок юных журналистов после интервью с Лукашенко

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Служба госбезопасности (СГБ) Латвии устроила проверку кружка юных журналистов после того, как его участники взяли интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Цель ее состояла в пресечении любой поддержки как Минску, так и Москве, сообщает Latvijas Televīzija.

В нынешней геополитической ситуации выражение любой поддержки России или ее ближайшему союзнику Белоруссии противоречит интересам национальной безопасности Латвии, — пояснили телеканалу в СГБ.

Дети из кружка юных журналистов брали интервью у белорусского лидера 14 июля в ходе фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Их интересовала «формула успеха» Лукашенко в политике.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил трансляцию всех российских телеканалов, которые были доступны на территории страны. Глава организации Ивар Аболиньш пояснил, что решение принято на основании новой правовой нормы. В соответствии с ней в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, которая «ставит под угрозу территориальную целостность и независимость другой страны».