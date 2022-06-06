В Латвии запретили трансляцию всех российских телеканалов В Латвии запретили вещание 80 зарегистрированных в России телеканалов

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Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии постановил запретить трансляцию всех российских телеканалов на территории страны, сообщает агентство BNS. До этого в Латвии были доступны 80 российских телеканалов.

Решение принято на основании новой правовой нормы, согласно которой в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, которая ставит под угрозу территориальную целостность и независимость другой страны, — заявил председатель НСЭСМИ Ивар Аболиньш.

Ранее стало известно, что в Киргизии временно ограничили вещание телеканалов ВГТРК — недоступна трансляция «России 24», «России Культура» и «Звезды». Причиной отключения названо «принятие в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов».

В Туркмении также была прекращена трансляция телеканалов «Россия 1» и «Звезда». Отмечается, что вещание было заблокировано в связи с ограничением по трансляции общероссийских телеканалов с иностранных спутников.