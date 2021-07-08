Секретарь СНБО Украины предрёк распад России

Многонациональная Россия не сможет сохраниться в своём нынешнем виде. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире «24 канала».

Россия не может выдерживать то состояние, в котором она есть. Она развалится, — сказал Данилов.

По мнению секретаря СНБО, это произойдёт потому, что РФ — многонациональная страна, а каждый народ должен жить отдельно друг от друга.

Это не первое заявление Алексея Данилова относительно России. Так, в марте текущего года он заявил, что существованию Украины угрожает русский язык. Также он обвинял РФ в том, что она хочет сделать Чёрное море «озером». Кроме того, вину за потерю Крыма Данилов неоднократно возлагал на Францию и Германию.

Ранее президент России Владимир Путин оценил возможность восстановить СССР. По словам главы государства, восстанавливать Советский Союз невозможно и бессмысленно по целому ряду причин, «даже нецелесообразно».