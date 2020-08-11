Россияне получили новые основания для въезда в Финляндию

https://static.news.ru/photo/3efb30b2-dbd9-11ea-95f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Финляндия расширила список причин, которые могут служить основанием для въезда российских граждан в страну.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финскую пограничную охрану. Отныне границу, закрытую с марта из-за коронавируса, смогут пересечь россияне, у которых в соседней стране находится социальный партнёр — то есть некто, с кем имеется социальная связь вне зависимости от пола или формального брачного положения.

Также в Финляндию могут въехать лица, имеющие неотложные семейные дела (рождение ребёнка, болезнь родственника, собственная свадьба) или другие веские причины, такие как важная для общества работы, требующая очного присутствия и не допускающая задержек. Аналогичные правила касаются прибывающих из Канады, США, Австралии и Турции. Как уточнил представитель финской пограничной охраны Юха Кивеля, решение о въезде в Финляндию будет в каждом случае приниматься индивидуально непосредственно на границе.

По данным погранохраны, количество граждан, пересекающих российско-финскую границу в обе стороны, в июне сократилось на 94,6% по сравнению с показателем 2019 года (44 775 человек против 834 523). В мае граница пересекалась на 94,8% реже, в апреле — на 94%.

Финляндия сохранит ограничения на пересечение границы с Россией по крайней мере до 25 августа, писал NEWS.ru.