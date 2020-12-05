Российский трубоукладчик развернулся, не дойдя до «Северного потока — 2»

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Трубоукладчик России «Фортуна» утром направился в сторону стройки трубопровода «Северный поток — 2», однако вечером он развернулся и пошёл в противоположную сторону.

В настоящий момент судно находится в 26 км от немецкого порта Висмар, откуда оно вышло. Корабль сопровождает российское судно снабжения «Катунь», следует из данных международной системы позиционирования морских судов.

При этом достоверной информации о цели назначения «Фортуны» в настоящий момент нет.

Ранее эксперты говорили, что «Фортуна», скорее всего, будет задействована на стыке немецкого и датского участков газопровода. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии подтвердило, что «Фортуна» может использоваться при работе над «Северным потоком». По его данным, якорный трубоукладчик будет работать в акватории Балтийского моря с 5 по 31 декабря.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, писал NEWS.ru.