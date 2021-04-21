Российский дипломат покинул Киев после получения статуса нон грата

https://static.news.ru/photo/79a4d5f4-a2af-11eb-a8c7-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Старший дипломат посольства РФ в Киеве Евгений Черников, высылки которого накануне потребовали в МИД Украины, покинул столицу, рассказали в МИД РФ.

Объявленный украинской стороной персоной нон грата российский дипломат [Евгений Черников] покинул территорию страны, — цитирует ведомство ТАСС.

В субботу, 17 апреля, сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге был задержан украинский консул Александр Сосонюк. Он интересовался закрытой базой автомобильных номеров, а также базами ФСБ и уголовных дел. Консул обладает дипломатическим иммунитетом, поэтому его отпустили, но в течение 72 часов он должен покинуть Россию. В МИД Украины заявили, что провокационную ситуацию с консулом создала его знакомая, которая пыталась передать ему информацию, за которой он никогда не обращался.

В МИД Украины ответили на высылку своего консула аналогичным шагом: Киев в течение 72 часов должен покинуть старший дипломат посольства РФ. При этом в российском диппредставительстве пока что не получали документов о выдворении.

Ранее сообщалось, что заместитель посла США в РФ получил ноту об объявлении 10 сотрудников американской дипмиссии в Москве персонами нон грата. Им необходимо покинуть РФ до 22 мая, рассказали в Министерстве иностранных дел РФ. Дальнейшие шаги в ответ на санкционные действия США последуют в ближайшее время, добавили в дипведомстве.