Российские бизнесмены потеряют стадион в Финляндии из-за санкций Yle: новый пакет санкций ЕС против России позволит изъять арену в Хельсинки

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Новый пакет санкций Евросоюза позволит изымать у россиян недвижимость в Финляндии, среди которой крупнейшая крытая арена финской столицы Helsinki Hall, сообщает Yle. Основными владельцами стадиона являются попавшие под ограничения российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, а также Геннадий Тимченко.

По данным издания, рестрикции будут направлены на конфискацию активов, таких как Helsinki Hall, которые не могут быть доступны общественности. В частности, право владения ареной с апреля 2022 года заблокировано приставами из-за того, что его владельцы попали в санкционный список. С тех пор стадион не работает и это, как отмечается в публикации, наносит культурный ущерб стране.

Как уточняет издание, вероятно, российским владельцам дадут срок в полгода для продажи арены. В случае отказа стадион будет экспроприирован местными властями.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров предположил, что большинство санкций, введенных против России после начала специальной военной операции на Украине, останется. По его словам, России необходимо учиться жить «своим умом». Он подчеркнул, что при поступлении каких-либо предложений от западных держав Москва будет тщательно обдумывать свой ответ, так как Европа подорвала свою договороспособность и репутацию.

В свою очередь российский предприниматель Евгений Чичваркин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что президент РФ Владимир Путин победил в санкционной войне с Западом. Бизнесмен, с 2008 года проживающий в Великобритании, указал на двойные стандарты недружественных стран, которые, с одной стороны, вводят все новые и новые ограничения, с другой — продолжают покупать российские нефть и газ.