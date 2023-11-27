Лавров оценил вероятность отмены антироссийских санкций Лавров усомнился в отмене антироссийских санкций после окончания СВО

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Большинство санкций, введенных против России после начала специальной военной операции на Украине, останется, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, России необходимо учиться жить «своим умом». Он подчеркнул, что при поступлении каких-либо предложений от западных держав Москва будет тщательно обдумывать свой ответ, так как Европа подорвала свою договороспособность и репутацию.

Когда все закончится, большинство санкций останется. Поэтому нам надо жить своим умом. Когда протрезвление [со стороны Запада] придет и они нам будут что-то предлагать, мы 10 раз подумаем и взвесим все эти предложения, насколько они отвечают нашим интересам и насколько эти европейские коллеги надежны. Они свою репутацию подорвали очень и очень сильно, но, может, еще не окончательно — заявил министр на международном форуме «Примаковские чтения».

Лавров отметил, что сейчас для России не время думать о том, как восстанавливать отношения с европейскими государствами. Приоритетом страны является поиск решений, позволяющих ей не зависеть от «вывертов» Европейского союза в сфере экономики.

Глава МИД России ранее заявил о необходимости аккуратной адаптации ООН к современным реалиям. По его словам, начинать этот процесс нужно с реформы Совета Безопасности ООН. Лавров считает, что в первую очередь необходимо дополнить Совет представителями развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки.