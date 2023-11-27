Лавров заявил о необходимости реформирования Совбеза ООН

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Совет Безопасности ООН

Совет Безопасности ООН должен быть реформирован, чтобы адаптировать всемирную организацию к современным реалиям, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления на международном форуме «Примаковские чтения». Трансляция мероприятия организована на канале ИМЭМО РАН на платформе YouTube.

Необходимо аккуратно адаптировать всемирную организацию к современным реалиям, в первую очередь это касается реформы Совета Безопасности ООН. Важно устранить историческую несправедливость, которая проявилась после завершения процесса декоммунизации и появления многих десятков новых, молодых и суверенных государств, — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что реалии современного мира нужно отразить в численном составе Совбеза ООН. По его словам, новыми членами Совета должны стать развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые пользуются авторитетом в своих регионах и международных организациях. При этом он не стал предлагать конкретных кандидатов.

Президент России Владимир Путин также выступил на форуме «Примаковские чтения». Глава государства заявил, что попытки Запада сохранить свое влияние в мире стали причиной конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Путин подчеркнул, что западные державы используют для достижения своих целей шантаж, силовое давление, а также тактику подмены системы международного права «порядком, основанным на правилах».